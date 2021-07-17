Из-за непогоды обесточены 60 населенных пунктов в 8 областях
Вследствие непогоды без электроэнергии остались 60 населенных пунктов в восьми областях Украины, сообщает Интерфакс-Украина.
"По состоянию на 7.00 17 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 60 населенных пунктов в 3 областях (Закарпатская - 55, Луганская - 3 и Донецкая - 2)", – говорится в сообщении ГСЧС.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.