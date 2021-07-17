В Ровенской области перевернулся автобус: 16 госпитализированных

В Ровенской области перевернулся автобус Киев-Вроцлав, вследствие чего госпитализированы 16 человек, сообщает Украинская правда.

Авария произошла в субботу в 3:45 вблизи г. Радивилов Дубенского района.

Водитель рейсового автобуса сообщением "Киев – Вроцлав", в котором находилось 40 человек, не справился с управлением и допустил опрокидывание.

В результате 16 человек с травмами разной степени тяжести госпитализированы в лечебные учреждения.

От ГСЧС привлекалось 20 человек и 5 единиц техники.