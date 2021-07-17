На Азовском море придумали, как бороться с медузами

На некоторых пляжах украинских курортов установили барьерные сетки для борьбы с нашествием медуз. Ограждения поставили по периметру в воде, и теперь они защищают от многих других морских обитателей, способных причинить людям вред, сообщает Обозреватель.

Так, с помощью буйков и сетей создается бассейн с морской проточной водой, в котором можно плавать.

Как стало известно, чтобы огородить 50 метров пляжа на удалении от берега 30 метров, необходимо заплатить около 77 тысяч гривен. За дно конструкция держится на якорях, а вверх поднимается с помощью специальных буйков.

Выдержит ли сетка шторм – пока неизвестно. Отмечается, что все зависит от расположения базы отдыха, структуры дна и силы стихии.

На сегодняшний день барьерные сетки установили некоторые базы отдыха Бердянска. Также подобные конструкции заказали в Кирилловку.

Как выглядят барьерные сетки. Источник: "Риа-М"

К слову, медузы стали огромной проблемой на украинских курортах, особенно в акватории Азовского моря. Отдыхающие часто жалуются, что из-за нашествия морских жителей невозможно купаться.