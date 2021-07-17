В Олимпийской деревне в Токио обнаружили первый случай коронавируса

В Японии зарегистрировали первый случай заболевания COVID-19 в Олимпийской деревне в Токио, сообщает Новое время.

Отмечается, что положительный результат теста на коронавирус получил один из участников Олимпийских игр, который "приехал в Японию из-за рубежа".

Случай зафиксировали в районе Тюо-ку, где будут останавливаться спортсмены, участвующие в Олимпийских играх в Токио, говорится в материале. Подробностей относительно инфицированного пока нет.