"Квартал 95" переходит на украинский язык: что изменится

После того, как 16 июня 2021 года в силу вступили новые нормы Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", юмористическое шоу "Вечерний Квартал" поменяет формат. Теперь актеры будут выступать на сцене на украинском языке, а вот песни и шутки останутся на русском, сообщает Обозреватель.

Так, по сообщению пресс-службы "Квартала 95" актеры будут придерживаются всех требований действующего законодательства Украины.

"С этого дня, 16 июля, сопровождение (конферанс) всех концертов "Вечернего Квартала" осуществляется на государственном языке" , – заявили в пресс-службе.

Также отмечается, что исключением в использовании украинского языка могут стать песни, фонограммы и некоторые моменты в выступлении. Так, в этих случаях разрешается использовать другие языки, в частности и русский.