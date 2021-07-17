Президент США Джо Байден обвинил Facebook в "убийстве людей" путем распространения ложной информации о коронавирусе и вакцинах, сообщает УНИАН.

Согласно сообщению, Джо Байден заявил, что социальные платформы, такие как Facebook, "убивают людей", поскольку разрешают размещать дезинформацию о безопасности вакцин против коронавируса.

"Единственная пандемия, которая у нас есть, - среди непривитых, а они - убивают людей" , - сказал американский президент, отвечая на вопрос, что бы он сказал таким социальным платформам, как Facebook, в контексте дезинформации по поводу COVID-19.

В ответ представитель Facebook заявил, что компанию не беспокоят "обвинения, не подкрепленные фактами".

Компания подчеркивает, что более 2 миллиардов человек просмотрели авторитетную информацию о COVID-19 и вакцинах на Facebook, что больше, чем в любом другом месте в Интернете.