Немецкие экологи считают причиной наводнений изменении климата

В течение последних нескольких недель в Германии периоды сильной жары и засухи чередовались с проливными дождями. А за последние дни в ряде регионов на западе Германии и в соседних с ней странах прошли мощные ливни, спровоцировавших катастрофические наводнения, сообщает DW.

По мнению экспертов, подобные природные катаклизмы обычно случались раз в поколение, но в будущем могут происходить чаще и интенсивнее из-за изменений климата, которые все сильнее влиять на нашу жизнь.

"Обычно мы наблюдаем такую погоду только зимой. Для лета что-то вроде да еще и такой интенсивности совершенно не типичное" , - заявил Бернд Мелиґ, представитель ведомства по вопросам природы, окружающей среды и защиты прав потребителей федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия - немецкого региона, который сильнее всего пострадал от наводнений.

Представитель кризисного штаба затопленного немецкого города Хаген спрогнозировал, что вода во время наводнения достигнет уровня, который фиксировали не чаще четырех раз в столетие, когда отдельные части города были недоступны и оказались отрезанными от внешнего мира из-за высокого уровня воды.

"Это новая нормальность. Изменения климата также меняют представление о нормальной погоде. Мы постепенно приближаемся к новой нормальности, которой присущ различный характер осадков" , - считает Иоганнес Кваcс, метеоролог из Университета Лейпцига.

Повышение температуры способствует тому, что экстремальные погодные условия становятся более интенсивными. Когда воздух нагревается, оно содержит больше влаги - этот феномен ученые открыли еще в ХIХ веке. Повышение температуры на один градус Цельсия увеличивает способность воздуха удерживать влагу на семь процентов. Еще одним следствием повышения глобальной температуры воздуха является то, что влага испаряется быстрее - и на суше, и в море. А это, в свою очередь, приводит к более обильных дождей и сильных бурь.

"Сливы, которые мы наблюдали в Европе за последние несколько дней, - это экстремальные погодные условия. Их интенсивность усилилась вследствие изменений климата. И эта интенсивность будет усиливаться в дальнейшем с последующим потеплением" , - считает Фридерике Отто из Института изменений окружающей среды Оксфордского университета.