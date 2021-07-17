Немецкие экологи считают причиной наводнений изменении климата
В течение последних нескольких недель в Германии периоды сильной жары и засухи чередовались с проливными дождями. А за последние дни в ряде регионов на западе Германии и в соседних с ней странах прошли мощные ливни, спровоцировавших катастрофические наводнения, сообщает DW.
По мнению экспертов, подобные природные катаклизмы обычно случались раз в поколение, но в будущем могут происходить чаще и интенсивнее из-за изменений климата, которые все сильнее влиять на нашу жизнь.
"Обычно мы наблюдаем такую погоду только зимой. Для лета что-то вроде да еще и такой интенсивности совершенно не типичное", - заявил Бернд Мелиґ, представитель ведомства по вопросам природы, окружающей среды и защиты прав потребителей федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия - немецкого региона, который сильнее всего пострадал от наводнений.
Представитель кризисного штаба затопленного немецкого города Хаген спрогнозировал, что вода во время наводнения достигнет уровня, который фиксировали не чаще четырех раз в столетие, когда отдельные части города были недоступны и оказались отрезанными от внешнего мира из-за высокого уровня воды.
"Это новая нормальность. Изменения климата также меняют представление о нормальной погоде. Мы постепенно приближаемся к новой нормальности, которой присущ различный характер осадков", - считает Иоганнес Кваcс, метеоролог из Университета Лейпцига.
Повышение температуры способствует тому, что экстремальные погодные условия становятся более интенсивными. Когда воздух нагревается, оно содержит больше влаги - этот феномен ученые открыли еще в ХIХ веке. Повышение температуры на один градус Цельсия увеличивает способность воздуха удерживать влагу на семь процентов. Еще одним следствием повышения глобальной температуры воздуха является то, что влага испаряется быстрее - и на суше, и в море. А это, в свою очередь, приводит к более обильных дождей и сильных бурь.
"Сливы, которые мы наблюдали в Европе за последние несколько дней, - это экстремальные погодные условия. Их интенсивность усилилась вследствие изменений климата. И эта интенсивность будет усиливаться в дальнейшем с последующим потеплением", - считает Фридерике Отто из Института изменений окружающей среды Оксфордского университета.
"Будучи индустриальной страной, Германия нагревается вдвое быстрее показателей глобального потепления. Это означает, что вероятность сильных ливней повысилась на 20 процентов по сравнению с ХIХ веком - и стала на 10 процентов выше, чем когда я родился около четырех десятков лет назад", - констатирует Иоганнес Квасс.