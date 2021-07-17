Пашинян обвиняет Баку в подготовке новых боевых действий

Азербайджан намерен развязать новые военные столкновения в Нагорном Карабахе и на границе с Арменией, заявил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян, сообщает Интерфакс.

"Мы приветствовали заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 13 апреля 2021 года, в котором они призывают стороны начать диалог на высоком уровне на основе известных принципов с целью достижению всеобъемлющего решения. Я уже несколько раз приветствовал это заявление, отметив, что Армения готова к переговорам" , - сказал Пашинян на совместном брифинге с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем в Ереване в субботу.

По его словам, Азербайджан "не выступил с какой-либо реакцией".

"По полученной из неофициальных источников информации, Азербайджан намерен развязать новые военные столкновения в Арцахе (армянское название Нагорного Карабаха - ред.) и на границе с Арменией, проявление чего мы видим на участке границы с Нахичеванью" , - отметил Пашинян.

По его словам, подобные действия Азербайджана не позволяют начать работы по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы.

Пашинян заявил, что после войны в Нагорном Карабахе в регионе создалась новая реальность, "однако применение силы не может решить карабахский конфликт, и урегулирование возможно лишь путем переговоров в формате Минской группы ОБСЕ".

И.о. премьера Армении указал на нарушение Азербайджаном трехсторонних заявлений по Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

"Азербайджан отказывается возвращать пленных, заложников и других удерживаемых лиц, что является нарушением договоренностей. Азербайджан препятствует также открытию коммуникаций, препятствует этому процессу, не только с очевидными угрозами оккупации суверенной территории Армению, но и, вопреки обязательствам, отказывается предоставить Армении коридор для задействования железной дороги Армения-Грузия-Азербайджан-Россия" , - сказал Пашинян.

Он отметил, что Армения будет вести последовательную работу по деблокаде региональных транспортных коммуникаций, восстановлению существовавших ранее транспортных коммуникаций, строительству новой дороги Север-Юг, и "здесь очень важно содействие ЕС".