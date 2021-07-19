Правила заморозки укропа на зиму: только проверенные способы
Летний укроп обладает невероятно ярким вкусом и ароматом и содержит много витаминов. Поэтому, несмотря на то что и зимой можно купить свежую зелень, все же лучше ее замораживать с лета, сообщает 24 Канал.
Лучшие варианты замораживания укропа на зиму. Все они – легкие и всегда с отменным результатом. Итак, за работу!
Общие правила, как подготовить зелень
- Тщательно переберите укроп, чтобы не было ничего лишнего; другие травы и сухой укроп удаляем.
- Промойте зелень.
- Дайте мусору осесть на дно.
- Сполосните под проточной водой.
- Просушите укроп. Здесь важно, чтобы укроп не был влажным. Но и слишком просушенный, до состояния "вялый, неживой" тоже не подходит.
Замораживание в целом виде, с веточками
Зимой, когда катастрофически не хватает витаминов, и веточки могут пойти в дело. Например, для маринадов и соусов. Стоит только его тщательно промыть, подсушить и плотно завернуть в пленку.
Замораживание нарезанного укропа
Зелень вымойте под проточной водой. Срежьте толстые стебли и просушите, разложите на полотенцах. Мелко нарежьте. Сложите в полиэтиленовый пакет, можно с застежкой "зип лок" и поставьте в морозильную камеру.
Заморозка укропа в формочках для льда
Мелко нарезанную зелень плотно разложите в формочки для льда и залейте водой. Поставьте замораживать. Готовые кубики пересыпьте в пакет с застежкой и верните в морозилку.
Как хранить замороженный укроп
Срок хранения укропа в морозилке – от 6 месяцев до года. Замороженную целой зелень можно использовать как свежую – в разных блюдах, а замороженную в формочках - в супах, рагу и соусах.