Правила заморозки укропа на зиму: только проверенные способы

Летний укроп обладает невероятно ярким вкусом и ароматом и содержит много витаминов. Поэтому, несмотря на то что и зимой можно купить свежую зелень, все же лучше ее замораживать с лета, сообщает 24 Канал.

Лучшие варианты замораживания укропа на зиму. Все они – легкие и всегда с отменным результатом. Итак, за работу!

Общие правила, как подготовить зелень

Тщательно переберите укроп, чтобы не было ничего лишнего; другие травы и сухой укроп удаляем. Промойте зелень. Дайте мусору осесть на дно. Сполосните под проточной водой. Просушите укроп. Здесь важно, чтобы укроп не был влажным. Но и слишком просушенный, до состояния "вялый, неживой" тоже не подходит.

Замораживание в целом виде, с веточками

Зимой, когда катастрофически не хватает витаминов, и веточки могут пойти в дело. Например, для маринадов и соусов. Стоит только его тщательно промыть, подсушить и плотно завернуть в пленку.

Замораживание нарезанного укропа

Зелень вымойте под проточной водой. Срежьте толстые стебли и просушите, разложите на полотенцах. Мелко нарежьте. Сложите в полиэтиленовый пакет, можно с застежкой "зип лок" и поставьте в морозильную камеру.

Заморозка укропа в формочках для льда

Мелко нарезанную зелень плотно разложите в формочки для льда и залейте водой. Поставьте замораживать. Готовые кубики пересыпьте в пакет с застежкой и верните в морозилку.

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Как хранить замороженный укроп

Срок хранения укропа в морозилке – от 6 месяцев до года. Замороженную целой зелень можно использовать как свежую – в разных блюдах, а замороженную в формочках - в супах, рагу и соусах.