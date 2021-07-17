Моника Беллуччи внезапно постарела: биография актрисы

Моника Беллуччи внезапно постарела: биография актрисы
Фото: Instagram Моники Беллуччи

Моника Беллуччи долгие десятилетия оставалась идеалом женской красоты для всего мира. Никто не мог оспорить ее привлекательность, сообщает Обозреватель.

Но последние публичные выходы актрисы в свет начали разочаровывать ее поклонников. Так, несмотря на то, что Беллуччи 56 лет, она решила нарушить негласные правила шоу-бизнеса и не убирать свои морщины с помощью пластики.

Спор в сети накалился до предела, когда Моника снялась для обложки журнала Vogue Italia вместе со своей молодой "копией" – дочерью Девой Кассель. На контрасте все увидели, как резко постарела обожаемая актриса.

Сайт решил рассказать о непростом пути Моники Беллуччи от провинциальной официантки к всемирному признанию эталоном женской красоты и посмотреть, как менялась с годами внешность секс-символа.

Моника Беллуччи с дочерью Девой Кассель на обложке журнала Vogue Italia, 2021 год
Моника Беллуччи с дочерью Девой Кассель на обложке журнала Vogue Italia, 2021 год. Источник: Vogue Italia

Трудное взросление

Художнице Брунелле Бриганти поставили диагноз бесплодие, поэтому рождение Моники стало настоящим чудом для нее и ее супруга Паскуале Беллуччи – простого работника транспортной компании.

Моника Беллуччи родилась и росла в деревушке Читта-ди-Кастелло
Моника Беллуччи родилась и росла в деревушке Читта-ди-Кастелло. Источник: CinemaHouse

Девочка росла невероятно красивой, но этот дар приносил ей в детстве одни неприятности. Так, в деревушке Читта-ди-Кастелло, где родилась и выросла будущая актриса, ее яркую внешность считали "дьявольским искушением" и часто дразнили.

Моника Беллуччи в юности мечтала стать юристом
Моника Беллуччи в юности мечтала стать юристом. Источник: CinemaHouse

Она решила выбраться из этого богом забытого места и получить образование в университете Перуджи – одном из крупнейших и старейших университетов Италии. Для этого она устроилась на работу в местную пиццерию официанткой.

Но владелец заведения решил на ней заработать, приглашая похотливых мужчин поглазеть на красотку и делать дорогие заказы. Моника же оставалась всегда крайней: после мужчин приходили их жены и устраивали громкие скандалы школьнице.

Моника Беллуччи упорно работала, чтобы заработать себе на обучение в престижном университете
Моника Беллуччи упорно работала, чтобы заработать себе на обучение в престижном университете

Немного повзрослев, уже 16-летняя Беллуччи прошла кастинг в известном модельном агентстве Elite Model Management. С мечтой выучиться на юриста в университете Перуджи Беллуччи рассталась довольно быстро: ее увлек мир софитов и роскоши.

Моника Беллуччи в объективе фотографа Стефана Кутеля, 1991 год
Моника Беллуччи в объективе фотографа Стефана Кутеля, 1991 год. Источник: Instagram 80slolita

Головокружительная карьера

В 24 года будущая знаменитость уезжает в Милан, где за год делает головокружительную карьеру: снимается для ведущих мировых журналов, становится лицом Dolce & Gabbana, сотрудничает с брендами Valentino, Prada, Victoria's Secret и другими.

Подающую надежды модель приглашают на съемки в Лондоне, Токио и Нью-Йорке, и с этого момента Моника Беллуччи постоянно находится в круговороте рекламы, элитных дорогих вещей и богатых мужчин.

В 24 года Моника Беллуччи уже стала успешной моделью
В 24 года Моника Беллуччи уже стала успешной моделью

Интересная внешность девушки заинтересовала итальянского режиссера Дино Ризи, и он предложил ей участие в своем фильме "Жизнь с детьми", а в 1992 году ее пригласил сняться в своем фильме "Дракула" известный режиссер Фрэнсис Форд Коппола. После выхода этой картины предложения о съемках начинали поступать регулярно из разных киностудий Европы и Америки.

Кадр из фильма "Дракула", 1992 год
Кадр из фильма "Дракула", 1992 год. Источник: East News

С этого времени Моника Беллуччи активно снимается в фильмах: "Судьба Остинато" (1992), "Банда неудачников" (1994), "Остатки" (1995), "Квартира" (1996) и многих других.

Именно на съемках фильма "Квартира" Моника Беллуччи познакомилась со своим будущем мужем Венсаном Касселем.

Моника Беллуччи познакомилась со своим будущем мужем Венсаном Касселем на съемках фильма "Квартира"
Моника Беллуччи познакомилась со своим будущем мужем Венсаном Касселем на съемках фильма "Квартира". Источник: Скриншот фильма

Кадр из фильма "Квартира", 1996 год
Кадр из фильма "Квартира", 1996 год. Источник: Скриншот фильма

Поворотным моментом в карьере Беллуччи стал фильм "Малена" Джузеппе Торнаторе (2000). Как считает сама Моника, Торнаторе, который занимался режиссурой и сценарием фильма, во многом отразил в сюжете ее собственную биографию.

Кадр из фильма "Малена", 2000 год.
Кадр из фильма "Малена", 2000 год. Источник: East News

В 2004 году модельная и актерская карьера Моники Беллуччи достигает своего пика: по мнению журнала Ask Men’s, она входит в сотню самых красивых девушек мира.

Моника Беллуччи в фильме "Братья Гримм", 2005 год
Моника Беллуччи в фильме "Братья Гримм", 2005 год. Источник: Скриншот фильма

Стоит отметить, актриса несколько раз за карьеру снялась обнаженной. К примеру, ее съемка для журнала Vanity Fair стала протестом итальянским законам, запрещающим искусственное оплодотворение. Кроме того, широко известны ее фотосессии в стиле ню для календарей MAX (1998) и GQ (2000).

Моника Беллуччи снялась обнаженной для календаря MAX
Моника Беллуччи снялась обнаженной для календаря MAX. Источник: MAX

Моника Беллуччи позирует для Vanity Fair в 2013 году.
Моника Беллуччи позирует для Vanity Fair в 2013 году. Источник: Vanity Fair

Отношения с мужчинами

Моника за всю жизнь была замужем только дважды. Первым ее избранником стал фотограф Клаудио Карлос Бассо, за которого она вышла замуж в 26 лет – в 1990 году.

Свадьба Моники Беллуччи и Клаудио Карлоса Бассо, 1990 год
Свадьба Моники Беллуччи и Клаудио Карлоса Бассо, 1990 год. Источник: Elle

Их брак просуществовал четыре года, после чего актриса увлеклась коллегой Николой Фарроном. Эту пару считали самой красивой в Голливуде, пока Моника не переключилась на красавчика Венсана Касселя.

Моника Беллуччи с коллегой по фильму "Жизнь с детьми" Николой Фарроном
Моника Беллуччи с коллегой по фильму "Жизнь с детьми" Николой Фарроном. Источник: Скриншот фильма "Жизнь с детьми"

В 1999 году Моника выходит замуж за Венсана. У пары рождается двое прекрасных дочерей – Дева и Леони Кассель.

Моника Беллуччи с маленькими дочерьми Девой и Леони Кассель
Моника Беллуччи с маленькими дочерьми Девой и Леони Кассель. Источник: Instagram Моники Беллуччи

В 2013 году брак Беллуччи и Касселя закончился – пара объявила о разводе. Причиной стала карьера обоих, которая приводила к сценам ревности и скандалам. Бывший супруг актрисы в 2018 году женился снова – на модели Тине Кунаки.

Брак Моники Беллуччи и Венсана Касселя распался в 2013 году
Брак Моники Беллуччи и Венсана Касселя распался в 2013 году

А вот Моника решила себя больше не связывать узами брака и жить в свое удовольствие.

Философия Моники Беллуччи

Из цитат выдающейся итальянки можно составить книгу. Ее философия пропитана женской мудростью и любовью к себе. Вот несколько вдохновляющих фраз Моники Беллуччи:

  • Когда мне было пятнадцать-шестнадцать, я всегда пыталась доказать, что у меня есть мозги. Сейчас мне все равно. Если вы желаете думать, что я глупая, думайте. Это ваша проблема. Всем не угодишь.
Моника Беллуччи в 2021 году
Моника Беллуччи в 2021 году. Источник: Instagram Моники Беллуччи
  • Ни за что на свете не хотела бы, чтобы мне снова было 20. Сейчас я намного счастливее, чем тогда, ведь в том возрасте мы еще только узнаем себя, пытаемся понять, кем хотим быть, страдаем от неуверенности. Сейчас я точно знаю, что мне нужно, и без чего могу прожить.
Философия Моники Беллуччи пропитана женской мудростью
Философия Моники Беллуччи пропитана женской мудростью. Источник: East News
  • Быть красивой в 20 лет – естественно. Однако когда вы красивы в 35 или 55 – это уже жизненная позиция.
  • Я никогда в жизни не лягу под нож хирурга. Сорокалетняя женщина, которая пытается выглядеть двадцатилетней – это смешно и бессмысленно.
  • Ты красивая, когда считаешь себя такой. Совсем не важно, что думают другие.
Последние публичные выходы актрисы в свет начали разочаровывать ее поклонников из-за заметных морщин
Последние публичные выходы актрисы в свет начали разочаровывать ее поклонников из-за заметных морщин
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