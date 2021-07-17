Мендель будет "бороться с олигархами" на канале Ахметова

Бывшая пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель появится на телеэкранах 17 июля – она ​​будет вести свою видеоколонку в одной из программ на канале "Украина", сообщает Украинская правда.

Об этом заявил главный редактор "Новостной Группы Украина" Юрий Сугак.

По словам главного редактора, Мендель будет работать на канале в качестве постоянного колумниста телепроекта "Большая деолигархизация".

"События развиваются и мы расширяем президентский пул в команде еженедельной итоговой программы "Большая деолигархизация", которая выходит в эфир каждую субботу в 22:00 на "Украина24" и понедельникам в 0:10 на канале "Украина".

Ее дебютную видеоколонку для "Большой деолигархизации" вы можете увидеть в эфире уже сегодня" , – заявил Сугак.

Телеканал "Украина 24" и "Украина" находится в составе "Медиа группа Украина", входящей в СКМ украинского олигарха Рината Ахметова.