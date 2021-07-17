В МОЗ рассказали, когда будут вакцинировать от коронавируса детей

В Украине разрешат прививать детей во время пятой волны вакцинации и по рекомендациям врачей, сообщает Корреспондент.

Об этом сообщил руководитель национальной программы иммунизации Центра общественного здоровья Александр Заика во время национального диалога о вакцинации.

"Во время пятой волны будет разрешаться вакцинация детей, но нужно будет смотреть по нашим рекомендациям, каким именно детям в первую очередь нужно будет давать преимущество" , - сказал он.

Заика отметил, что в Центре общественного здоровья в первую очередь делают акцент на вакцинации целевых групп, которые не успели получить прививку во время предыдущих этапов вакцинации. Речь идет о людях старше 65 лет и других.

"Если мы говорим о детях в возрасте 12-16 лет, то мы знаем, что это Pfizer и там будет четкий алгоритм, в каких случаях. Например, ребенок едет за границу на учебу, соревнования, на какие-то конкурсы и это путешествие предусматривает две вакцинации" , - рассказал руководитель программы иммунизации.

Он добавил, что прививки детей будут проходить по рекомендациям врачей.