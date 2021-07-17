Технологии будущего уже сегодня: обзор интересных новинок

Технологии будущего уже сегодня! Насколько реально создание биогибридного робота с настоящими мышцами и при чем здесь военные? Как прошло испытание реактивного ранца, насколько он эффективен? Как роботы помогают человеку в решений различных задач и могут ли они использоваться в сфере искусства? Что ждет технологию видеосвязи и можно ли зарядить фитнес браслет теплом своего тела?

Об этом и многом другом вы узнаете в данном видео, желаю приятного просмотра!