Башар Аль-Асад четвертый раз стал президентом Сирии. Сегодня, 17 июля 2021 года, он принес конституционную присягу, сообщает УНИАН.

Об этом пишет агентство SANA﻿.

Башар Асад принес присягу в качестве президента Сирийской Арабской Республики перед председателем и депутатами Народного совета в присутствии политических, партийных и религиозных деятелей, представителей СМИ, научных, культурных, спортивных и общественных кругов, а также членов семей погибших и раненых.

Асад занимает пост президента Сирии с 2000 года.

Выборы президента Сирии

Выборы президента в Сирии состоялись 26 мая. По их результатам Асад был переизбран еще на 7 лет.

Заявки на участие в выборах президента Сирии подал 51 человек, но пройти в финал помимо поддерживаемого Россией Башара Асада смогли только два кандидата.

Поэтому всего в выборах принимали участие три кандидата: Башар Асад и еще два малоизвестных кандидата - бывший министр по делам Народного совета Сирии Абдалла Саллюм Абдалла, а также представитель оппозиции Махмуд Ахмед Мараи.

Независимые наблюдатели считают, что Абдалла Саллюм Абдалла и Махмуд Ахмед Мараи были допущены до выборов для того, чтобы гарантировать победу Башара Асада.

Вооруженная оппозиция заранее назвала голосование фарсом. Люди смогли проголосовать только в тех районах страны, находящихся под контролем правительства.

Также выборы не считают легитимными США, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Турция.

Режим Асада в Сирии

Асад пришел к власти 21 год назад, сменив на этом посту отца, руководившего Сирией три десятка лет. С начала гражданской войны в 2011 Асада переизбирают второй раз, держаться у власти ему помогают Россия и Иран.