Асад четвертый раз стал президентом Сирии
Башар Аль-Асад четвертый раз стал президентом Сирии. Сегодня, 17 июля 2021 года, он принес конституционную присягу, сообщает УНИАН.
Об этом пишет агентство SANA.
Башар Асад принес присягу в качестве президента Сирийской Арабской Республики перед председателем и депутатами Народного совета в присутствии политических, партийных и религиозных деятелей, представителей СМИ, научных, культурных, спортивных и общественных кругов, а также членов семей погибших и раненых.
Асад занимает пост президента Сирии с 2000 года.
Выборы президента Сирии
Выборы президента в Сирии состоялись 26 мая. По их результатам Асад был переизбран еще на 7 лет.
Заявки на участие в выборах президента Сирии подал 51 человек, но пройти в финал помимо поддерживаемого Россией Башара Асада смогли только два кандидата.
Поэтому всего в выборах принимали участие три кандидата: Башар Асад и еще два малоизвестных кандидата - бывший министр по делам Народного совета Сирии Абдалла Саллюм Абдалла, а также представитель оппозиции Махмуд Ахмед Мараи.
Независимые наблюдатели считают, что Абдалла Саллюм Абдалла и Махмуд Ахмед Мараи были допущены до выборов для того, чтобы гарантировать победу Башара Асада.
Вооруженная оппозиция заранее назвала голосование фарсом. Люди смогли проголосовать только в тех районах страны, находящихся под контролем правительства.
Также выборы не считают легитимными США, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Турция.
Режим Асада в Сирии
Асад пришел к власти 21 год назад, сменив на этом посту отца, руководившего Сирией три десятка лет. С начала гражданской войны в 2011 Асада переизбирают второй раз, держаться у власти ему помогают Россия и Иран.