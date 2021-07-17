Джошуа впечатлил формой перед боем с Усиком

Британский чемпион Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) находится в потрясающей форме накануне своего боя с Александром Усиком (18-0, 13 КО). Уроженец Уотфорда начал подготовку к поединку, который запланирован на 25 сентября в Лондоне, сообщает Обозреватель.

Джошуа после небольшого перерыва вновь вернулся в тренажерный зал. На своей странице в социальной сети Instagram чемпион опубликовал фото с тренировки, на котором он выглядит, как настоящая машина для уничтожения своих соперников. Британское издание The Sun впечатлилось формой своего соотечественника, назвав ее пиковой.

Журналистов впечатлила форма Джошуа.

Джошуа вернулся к тренировкам. Источник: Instagram Энтони Джошуа

Напомним, изначально Джошуа должен был подраться с Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Однако Цыганского короля, как называют Фьюри, обязали в третий раз выйти на ринг против американца Деонтея Уайлдера (42-1, 41 КО).