Джошуа впечатлил формой перед боем с Усиком

Британский чемпион Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) находится в потрясающей форме накануне своего боя с Александром Усиком (18-0, 13 КО). Уроженец Уотфорда начал подготовку к поединку, который запланирован на 25 сентября в Лондоне, сообщает Обозреватель.

Джошуа после небольшого перерыва вновь вернулся в тренажерный зал. На своей странице в социальной сети Instagram чемпион опубликовал фото с тренировки, на котором он выглядит, как настоящая машина для уничтожения своих соперников. Британское издание The Sun впечатлилось формой своего соотечественника, назвав ее пиковой.

Журналистов впечатлила форма Джошуа.
Журналистов впечатлила форма Джошуа.

Джошуа вернулся к тренировкам.
Джошуа вернулся к тренировкам. Источник: Instagram Энтони Джошуа

Напомним, изначально Джошуа должен был подраться с Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Однако Цыганского короля, как называют Фьюри, обязали в третий раз выйти на ринг против американца Деонтея Уайлдера (42-1, 41 КО).

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