Настя Каменских поразила сеть ярким фото в бикини

Настя Каменских поразила сеть ярким фото в бикини
Фото: Настя Каменских

Украинская певица Настя Каменских взбудоражила поклонников жарким кадром из Турции, на котором она позировала в бикини, сообщает РБК-Украина.

Свои морские приключения артистка показала в Instagram﻿.

На снимке Настя запечатлена в ярко-розовом бикини и кепке. Волосы звезды распущены и развеваются на ветру, а на лице нет макияжа.

Певица стоит на коленях на SUP доске, держа в руках весло. Каменских демонстрирует аппетитные формы и неподдельное счастье на лице.

"Морские приключения", - подписала фото исполнительница.
Девушка с веслом: Настя Каменских покорила сеть ярким фото в бикини
Настя Каменских в розовом бикини поплавала на SUP-борде (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники оценили яркий купальник певицы и ее соблазнительную фигуру:

  • Фотка прикольная
  • У вас такая фигура, смотрю и глаз не оторвать!!!
  • Красивая, купальник супер
  • "Пятница" плывет к своему Робинзону...
  • Неймовірна краса, дуже гарне море
  • Огонь
  • Девушка с веслом
  • Шикарная
  • Настя, красотка
  • Красивый купальник
  • Бомба
  • Секси фигурка
  • Яркая девочка
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