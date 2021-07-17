Зеленский выразил поддержку семьям жертв стихии в ЕС

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в результате наводнений в Западной Европе, отметив, что Украина в это сложное время остается рядом со своими европейскими друзьями и партнерами, сообщает Деловая столица.

Об этом говорит пресс-служба﻿ Офиса президента.

"Сочувствую родным жертв ужасных наводнений в странах Западной Европы, которые унесли жизни более 150 человек. Надеюсь, что последствия этой катастрофы будут ликвидированы как можно быстрее, а все пострадавшие получат необходимую помощь" , — отметил Зеленский.

В частности, глава государства выразил надежду, что последствия катастрофы будут оперативно ликвидированы.

В результате сильных дождей и вызванных ими наводнений в Германии по последним данным погибли 133 человека. Еще по меньшей мере 23 человека погибли в Бельгии. Катастрофа является самой масштабной за последние полвека.

Министерство обороны Германии ввело режим военной катастрофы из-за сильного шторма, который прошел на западе страны и привел к наводнениям.