Куба заявляет о 100% эффективной COVID-вакцине

Кубинский центр генной инженерии и биотехнологии завершил третью фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса Abdala. Указано, что препарат показал 100% эффективности в противостоянии заболеванию, сообщает РБК-Украина.

Об этом информирует Prensa Latina﻿.

"Кубинская вакцина Abdala продемонстрировала 100-процентную эффективность в клинических испытаниях третьей фазы по предотвращению тяжелых системных заболеваний и смерти от COVID-19" ,- говорится в сообщении.

По информации разработчиков, исследования вакцины проводилось при участии более 300 тысяч человек.

Указано, что на Кубе официально проходят испытания пяти вакцин. Двумя наиболее исследованными на последней фазе является Abdala и Soberana 2.

Напомним, в Кубе ранее заявляли, что две дозы ее вакцины от коронавируса Soberana 2 доказали эффективность в 91,2%.