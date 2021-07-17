В Индии родился трехглавый младенец (видео)

В индийском штате Уттар-Прадеш 12 июля родился необычный младенец - у ребенка три головы. Малыша сочли воплощением бога и начали паломничества в дом семьи, сообщает Страна.ua.

Об этом пишет DailyStar﻿.

Ребенок и его мать чувствуют себя хорошо, при этом женщина пережила "нормальную" и здоровую беременность, что сделало рождение трехголового малыша еще более удивительным. Две дополнительные головы прикреплены непосредственно к задней части его "нормальной" головы и даже имеют волосы.

Теперь семья ребенка страдает от многочисленных паломников, которые решили что малыш - воплощение Бога на земле.

Отметим, что в индуизме есть понятие Тримурти. Это триада, объединяющая трёх главных божеств индуистского пантеона (Брахму-Создателя, Вишну-Хранителя и Шиву-Разрушителя) в единое целое. Иногда Тримурти изображается как три бога, со сросшимися телами. На некоторых скульптурах Тримурти выглядит, как три головы на одном теле.