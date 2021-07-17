В Нидерландах почтили память жертв катастрофы МН17
В субботу, 17 июля, в Нидерландах минутой молчания почтили память людей, погибших в катастрофе самолета рейса МН17, который в 2014 году сбили российские боевики в небе над Донбассом, сообщает Деловая столица.
Из-за коронавируса седьмая годовщина трагедии проходят без массовых мероприятий.
Во время церемонии у мемориального комплекса памяти жертв трагедии возле аэропорта "Схипхол", откуда 17 июля 2014 года вылетел пассажирский самолет рейса МН17, родственники зачитали имена погибших и возложили цветы.
На мемориале высажены 298 деревьев, символизирующих жертв трагедии. У каждого дерева — табличка с именем и птица.
"Это катастрофа, в результате которой семь лет назад погибли 298 человек на борту самолета рейса MH17. Ее последствия ежедневно до сих пор испытывают родственники погибших. Сегодня мы чтим память погибших. Сил родным", — отметил премьер-министр Нидерландов Марк Рютт.