На Прикарпатье в летнем лагере отравились дети

На Прикарпатье произошло массовое отравление детей в летнем лагере. Семь несовершеннолетних в возрасте до 16 лет госпитализированы, сообщает РБК-Украина.

Об этом информирует областное управление Госпродпотребслужбы﻿.

Отмечается, что в инфекционное отделение центральной райбольницы Яремчи поступили 7 детей в возрасте до 16 лет, которые отдыхали в загородном заведении оздоровления и отдыха ООО "Делюкс-Кидс-Карпаты" в селе Татаров Надворнянского района.

В управлении сообщили, что начата проверка по факту отравления детей. Отобраны пробы готовых блюд и питьевой воды, а также проведены смывы на кишечную палочку и патфлору. О результатах исследования в ведомстве пообещали сообщить дополнительно.

Напомним, 8 июля на Прикарпатье в частной усадьбе отравились 12 несовершеннолетних, полиция открыла уголовное производство.

Ранее во Львовской области отравились 17 человек, из них шестеро - дети.