Промоутер Усика сделал новое заявление о бое с Джошуа

Поединок между украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО) и британцем Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) будет официально объявлен на будущей недели. При этом контракт на бой уже полностью согласован, сообщает Обозреватель.

Об этом в интервью Planet Sport﻿ сообщил промоутер нашего соотечественника Александр Красюк. Он добавил, что особое внимание организаторы уделили пункту о матче-реванше в случае поражения чемпиона.

"Все готово. На следующей неделе у нас будет объявление. На самом деле не было никаких задержек. Был только процесс согласования документов. Я должен был обеспечить не только первый бой, но и матч-реванш. Уже известно, что если Усик победит, Джошуа захочет провести матч-реванш. Мы относимся к этому очень серьезно, и, чтобы избежать недоразумений после победы Усика, мы потратили дополнительное время на согласование вопросов, которые могут оказаться действительно важными после его победы, когда мы перейдем к матчу-реваншу" , – сказал Красюк.

Напомним, бой Усик – Джошуа запланирован на 25 сентября. Шоу пройдет на арене футбольного клуба "Тоттенхэм" в Лондоне.

Изначально Джошуа должен был подраться с Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Однако Цыганского короля, как называют Фьюри, обязали в третий раз выйти на ринг против американца Деонтея Уайлдера (42-1, 41 КО).

Команды боксеров назначили поединок на 24 июля. Однако из-за коронавируса в команде Тайсона бой был отложен на октябрь.