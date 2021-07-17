Украинцев предупредили о новом мошенничестве

В Киеве в транспорте у местной жительницы трижды сняло деньги за проезд. Женщина жалуется, что подавала жалобу в компанию на возврат средств, но ответа так и не получила, сообщает РБК-Украина.

Об этом Марина Слинько написала на своей странице в Facebook﻿.

Так, неприятная ситуация произошла в маршрутке №250.

По ее словам, после того, как была осуществлена актуальна оплата за проезд в электронном терминале маршрутки, ночью она получила еще два списания денег.

Также она отмечает, что такая ситуация происходит не впервые. Она говорит, что в июне у нее случилась похожая ситуация, но она это проигнорировала.

Марина предостерегает, чтобы другие жители не попали на крючок к мошенникам. Кроме того, она добавляет, что компания, куда женщина подавала жалобы, никак не реагирует на ее сообщения.

"А скольких людей вы уже обокрали и когда вернете мои деньги? Если вопрос не решится миром, придется идти дальше. Так что, друзья, берегите себя и свои кошельки!" ,- обратилась Марина.

Фото: украинцев предупредили о мошенничестве (facebook.com/Марина Слинько)

Женщина обратилась в контактный центр Киева и сделала заявление.

"Посмотрим, что из этого получится. Здесь даже не вопрос возврата, сумма не критична, а вот то, что нашли способ красть типа незаметно, это неприятно и веру в современные тенденции к цифровизации совсем не воплощает" , - добавила она.

В комментариях пользователи поддерживают женщину и пишут, что в этой ситуации необходимо разобраться.