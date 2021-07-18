Ученые нашли ключ к здоровому старению и долголетию
Развитие творческих способностей способствует сохранению здоровья и увеличению продолжительности жизни. Так, последние исследования показывают, что пение, игра в театре и изобразительное искусство могут быть ключом к здоровому старению, сообщает Обозреватель.
Как пишет The Washington Post, под творчеством ученые подразумевают не только классические виды искусства, но и внимание к деталям, умение заметить необычное в привычных вещах – так называемое повседневное творчество.
Издание предложило несколько способов для развития творческого мышления.
- Путешествовать. Те, кто путешествует, обычно более креативны, отмечает профессор психологии из Университета Арканзаса Дарья Забелина.
- Искать сферы применения своих знаний.
- Медитировать. Так, психиатр из Джорджтаунского университета Норман Розенталь рассказал, что в возрасте 55 лет ощутил, что его творческие способности снижаются – он не мог начать писать новую книгу. И лишь медитации помогли "расцвести" его идеям.
- Не боятся трудностей – иногда неприятности помогают мыслить творчески. Стоит оставаться мотивированным и сильным: если творчество укрепляет здоровье, то крепкое здоровье, со своей стороны, способствует развитию творческого потенциала.