Ученые нашли ключ к здоровому старению и долголетию

Развитие творческих способностей способствует сохранению здоровья и увеличению продолжительности жизни. Так, последние исследования показывают, что пение, игра в театре и изобразительное искусство могут быть ключом к здоровому старению, сообщает Обозреватель.

Как пишет The Washington Post, под творчеством ученые подразумевают не только классические виды искусства, но и внимание к деталям, умение заметить необычное в привычных вещах – так называемое повседневное творчество.

Издание предложило несколько способов для развития творческого мышления.

Путешествовать. Те, кто путешествует, обычно более креативны, отмечает профессор психологии из Университета Арканзаса Дарья Забелина.

Те, кто путешествует, обычно более креативны, отмечает профессор психологии из Университета Арканзаса Дарья Забелина. Искать сферы применения своих знаний.

Медитировать. Так, психиатр из Джорджтаунского университета Норман Розенталь рассказал, что в возрасте 55 лет ощутил, что его творческие способности снижаются – он не мог начать писать новую книгу. И лишь медитации помогли "расцвести" его идеям.