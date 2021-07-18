Что случилось с заводом "Москвич" и брендом, которым владеет Volkswagen

Популярные некогда "412-е" и "сорок первые" почти исчезли с наших улиц. А что теперь с заводом "Москвич", на котором миллионами производили эти некогда вполне успешные легковушки? Как ни странно, на том же месте все также делают автомобили, сообщает 24 Канал.

Судьба некогда знаменитого бренда известна всем – он стал жертвой общественно-политических неурядиц 1990-х и дальнейшего неэффективного управления. Единственная на то время модель – еще не очень старый морально “Москвич-2141” – резко потеряла качество, а впоследствии – и спрос. И уже ничто не смогло спасти предприятие – ни дотации государства, ни поддержка города.

“Москвич” последнего – переднеприводного – семейства был в целом удачным автомобилем, но ему не повезло родиться накануне эпохи перемен

К снижению спроса добавился еще один фактор, который окончательно добил “Москвича”: местоположение предприятия. Главная площадка завода расположена прямо посреди одного из самых дорогих городов мира – в четырех остановках метро от центра Москвы!

В 2002 году конвейер окончательно остановился. Агония крупного завода – теперь это называется процедура банкротства – длилась несколько лет, но этот день в конце концов наступил: с фасада админкорпуса на Волгоградском проспекте сняли символические семь букв.

В свои лучшие времена завод АЗЛК выпускал до 200 000 автомобилей в год

Но что же случилось с производственными мощностями бывшего гиганта. Между тем, с точки зрения технологий завод был не менее развитым, чем, скажем, ВАЗ в Тольятти. В 1960-е годы завод МЗМА (Московский завод малолитражных автомобилей) официально считался “экспортным” – ориентированным на производство в первую очередь продукции для продажи за границу. Модели 407, 408 и 412 действительно неплохо продавались в Европе, в некоторые годы туда уходила большая часть годового выпуска.

В 1960 – 70 годы европейские дилеры сами создавали на базе стандартных “408-х” и “412-х” автомобили различных комплектаций

“Москвич” – а раньше КЕМ, ЗМА, МЗМА и АЗЛК – был предприятием полного цикла мощностью 200 автомобилей в год, которое за свою 76-летнюю историю несколько раз переоснащалось современным на каждый момент оборудованием. Например, в 1971 году завершилась очередная реконструкция производства с участием компании Renault, когда завод получил новые технологические линии.

К 1991 году на 90% было построено и укомплектовано новое моторное производство – фактически новый завод в заводе. Также были закуплены технологические линии нового типа – так называемые “гибкие”, которые не были “заточены” под один тип продукции, а позволяли быстро переналаживаться под массовый выпуск новых моделей автомобилей.

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В 2006 году завод “Москвич” был признан банкротом. Корпуса нового моторного производства с тех пор занимает компания Renault, которая производит здесь модели Logan, Sandero, Duster и другие. На второй части развернули Технополис – некий инкубатор новых технологий, центр производства электронных компонентов.

Интересно, что производственное оборудование завода-банкрота также было выставлено на аукцион и продано, в том числе и заграницу. В частности, известно, что оборудование кузнечно-прессового производства поехало в Китай, Турцию, Индию и Иран. В каждой из этих стран есть собственное производство автомобилей, в том числе и поставляемых на отечественный рынок – кто знает, может отштампованные на “москвичевских” прессах современные машины бегают и по украинским дорогам?

Футуристическое здание музея АЗЛК сохранилось по сей день

"Москвич" оставил после себя еще одну память: заводской музей с уникальными экспонатами. В годы смуты, когда распродавали все без разбора, энтузиасты спасли коллекцию, выкупив ее у предприятия. За несколько лет государство выкупило собрание в свою собственность, и в одном из павильонов московской ВДНХ экспонируются исторические отечественные авто.

Наконец добавим, что правами на бренд “Москвич” владеет концерн Volkswagen AG. В этом году истекает срок действия этих прав собственности. Что будет делать VAG – продлит права или откажется от них? Похоже, от ответа зависит будущее марки.