Британия отказалась от массовой COVID-вакцинации детей

Великобритания отказалась от массовой вакцинации от коронавируса детей и подростков. Прививку получат только определенные группы, сообщает Новое время.

Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (JCVI) призвал воздержаться от вакцинации всех детей до тех пор, пока не будут получены дополнительные данные о возможных рисках.

Прививку предлагают делать уязвимым перед COVID-19 детям в возрасте от 12 до 15 лет — тем, кто живет со взрослыми из группы риска, и подросткам, которым через три месяца исполнится 18 лет.

Их будут прививать вакциной Pfizer/BioNTech.

Ожидается, что официально об этом решении объявят в понедельник, 19 июля.

На массовой вакцинации подростков настаивал глава Национального союза образования Британии Кевин Кортни. А против выступила профессор Оксфордского университета Сара Гилберт, руководившая работой по созданию вакцины от AstraZeneca. По ее словам, пользы от вакцинации детей "намного меньше", чем для взрослых, а количество доз препарата ограничено.