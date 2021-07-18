Авиация Афганистана уничтожила десять талибов

Военная авиация на севере Афганистана уничтожила десять боевиков Талибана. Во время авиаударов было уничтожено большое количество оружия и боеприпасов боевиков, сообщает Новое время.

Воздушная операция проводилась в районе Чамтал провинции Балх на севере Афганистана. Десять боевиков были убиты и еще пять ранены.

После начала вывода из Афганистана американских войск Талибан организовал масштабное наступление на позиции правительственных сил, захватив целый ряд стратегически важных районов.