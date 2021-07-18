Из-за наводнения прервали ЖД-сообщение на границе Германии и Чехии

Из-за наводнения прервали железнодорожное сообщение на границе Германии и Чехии. В Deutsche Bahn ожидают, что перерыв продлится до обеда воскресенья, сообщает РБК-Украина.

Сообщение прервано в регионе Саксонская Швейцария на востоке Германии, между немецким городом Бад-Шандау и чешским Дечином. Это затронуло маршрут поездов дальнего следования Гамбург-Берлин-Дрезден-Прага: пока он будет начинаться и заканчиваться в Дрездене.

За субботу в Саксонской Швейцарии выпало около 100 литров осадков на квадратный метр, особенно пострадали города Нойштадт, Зебниц, Бад-Шандау, Райнхардтсдорф-Шена и Гориш. Ситуационный центр МВД в Дрездене заявил, что ситуация "сложная, но контролируемая". Людей просят не спускаться в подвалы, метро и подземные парковки и быть осторожнее на дорогах.