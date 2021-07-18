Самые лучшие наряды Каннского кинофестиваля 2021

17 июля завершился 74-й Каннский кинофестиваль, проходивший во Франции. На протяжении 11 дней знаменитости демонстрировали яркие наряды на красной дорожке церемонии и закрытие кинофестиваля не стало исключением, сообщает Обозреватель.

Известная 63-летняя актриса Шерон Стоун блистала на красной дорожке фестиваля в белом длинном платье с высоким вырезом и серебристым корсетом от Dolce & Gabbana, который выгодно подчеркнул стройную фигуру звезды.

Шерон Стоун блистала на красной дорожке фестиваля в платье от Dolce & Gabbana

Звезда фильма "Исчезнувшая" актриса Розамунд Пайк появилась перед объективами камер в красном платье Dior, засветив оголенную грудь. Верх наряда был выполнен в форме воздушного сердца.

Розамунд Пайк выбрала платье Dior

Французская актриса Адель Экзаркопулос засветилась на красной дорожке в сексуальном приталенном платье от Jacquemus, которое акцентировало внимание на пышную грудь звезды. Дополнила свой образ знаменитость массивным колье на шее.

Адель Экзаркопулос в Jacquemus

Актриса Мелани Лоран выбрала для закрытие церемонии наряд от Armani Prive с металлизированными чешуйчатыми деталями.

Мелани Лоран в Armani Prive

Отличился ярким нарядом и председатель жюри кинофестиваля Спайк Ли. Он появился перед публикой в кепке, любимых кроссовках Nike и темно-синем костюме, разукрашенном всеми цветами радуги.

Спайк Ли появился перед публикой в кепке, любимых кроссовках Nike и темно-синем костюме