В Токио обнаружили уже три случая COVID-19 у спортсменов-олимпийцев

Менее чем неделю до начала Олимпийских игр в Токио в Олимпийской деревне были обнаружены первые два случая заболевания коронавируса у спортсменов, сообщает DW.

Согласно сделанным в ночь на воскресенье, 18 июля, заявлением оргкомитета, был еще и третий случай выявленного заражения у спортсмена, но тот атлет ни был размещен в Олимпийской деревне.

Впоследствии в этот же день официально сообщили о положительном тесте на коронавирус у члена Международного олимпийского комитета, южнокорейца Ю Сен-миня. Он прибыл в Токио, но сейчас находится в изоляции, заявил представитель МОК.