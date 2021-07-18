Преемник Меркель извинился за смех во время речи о жертвах наводнения

Армин Лашет, кандидат на должность преемника канцлера Германии от партии Ангелы Меркель ХДС / ХСС, был вынужден извиниться за улыбки во время визита к жертвам наводнения, сообщает Украинская правда.

"Я жалею о впечатлении, которое создал разговор. Это было неуместно, и мне это жаль" , - написал Лашет на своей странице в Twitter.

Конфуз произошел во время визита в регион президента Франка-Вальтера Штайнмайера в регион Северный Рейн-Вестфалия - один из наиболее пострадавших во время наводнения. Лашет является премьер-министром этого региона.

Два политика посетили город Эрфтштадт, особенно пострадавший от наводнения. Там президент Штайнмайер выступил с небольшой речью.

На видео попала реакция Лашета, который стоял за президентом - во время выступления кандидат в канцлеры смеется не менее 30 секунд.

"Эпатажно", "отвратительно" - так характеризовали реакцию Лашета немцы.

"Я вырос в Эрфштадте ... Такое поведение неприемлемо и непростительно" , - пишут местные жители.

Поведение политика раскритиковали и его политические союзники.

"Я просто онемел" , - заявил генеральный секретарь немецких социал-демократов Ларс Клингбейл.

Напомним, проливные дожди обрушились на Западную Европу, включая западную и юго-западную часть Германии, на этой неделе. В ходе наводнений и оползней погибли около 180 человек: 143 из них - 150 в Германии и 27 - в Бельгии.