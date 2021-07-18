Ляшко назвал сроки вакцинации препаратом Moderna

Ляшко назвал сроки вакцинации препаратом Moderna
Фото: Governor Tom Wolf

Уже в среду вакцину американской компании Moderna от коронавируса COVID-19 развезут во все регионы Украины, сообщает Корреспондент.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в воскресенье, 18 июля.

"Развозка в регионы начнется уже сегодня, в среду вакцина будет в каждой области", – заявил он.

Министр напомнил, что разработанная компанией Moderna мРНК-вакцина одобрена ВОЗ для экстренного применения

"Это значит, что после полного курса прививки по ней также можно будет получить международный сертификат о проведении вакцинации. Полный курс прививок предусматривает введение двух доз вакцины с интервалом в 28 дней", – отметил Ляшко.
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