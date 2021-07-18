В "СН" похвалили Китай за борьбу с пандемией и строительство небоскребов

Китай строится, сводит небоскребы, эффективно преодолел пандемию коронавируса, закрыв своим гражданам подъезды, а от коммунизма там осталось только название, сообщает Деловая столица.

Так заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук прокомментировала в эфире "24 канала" слова главы фракции Давида Арахамии об общих ценностях "слуг" с Коммунистической партией Китая.

"Я понимаю, что Давид — ньюзмейкер №1 в нашей фракции. Все, что он скажет, даже о погоде, превратится в новость. Но нет, идеологию мы не меняли. Мы как были центристами, так и остаемся" , — сказала она.

Кравчук отметила, что нардеп обратил внимание на две вещи, сравнивая идеологии.

Речь идет о служении народу и распределении ячеек партии до мельчайших населенных пунктов.

Она также отметила, что от коммунизма и социализма в Китае "осталось только название", а для подтверждения своих слов призвала взглянуть на китайские небоскребы, заявив, что "Китай строится".

Также Кравчук подала пример, как Китай эффективно одним из первых преодолел эпидемию коронавируса на своей территории, которую сам же и начал, "просто закрыв подъезды, чтобы никто не вышел на улицу".

При этом Кравчук добавила, что остается в группе дружбы с США.

Напомним, ранее в интервью китайским СМИ глава политического совета "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что правящая партия Украины "Слуга народа" намерена перенимать опыт Коммунистической партии Китая.