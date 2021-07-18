Настя Каменских показала свои утренние ритуалы

Украинская певица Настя Каменских поделилась с поклонниками смелыми кадрами, на которых позирует без макияжа. Знаменитость показала, с чего начинается ее утро, сообщает Обозреватель.

Соответствующее видео появилось на официальной странице в Instagram﻿ Каменских. В коротком ролике, ранее опубликованном в приложении Tik-Tok, артистка показала свои утренние ритуалы: как она встает с кровати, умывается, чистит зубы, готовит завтрак и съедает его. В кадре видно, что Каменских позирует с распущенными волосами и без косметики.

"Ну как же вкусно проснуться дома. Наберусь сил и вечером встретимся в Одессе" , – подписала видео Настя.

Артистка показала свои утренние ритуалы. Источник: Instagram Насти Каменских

Поклонники Каменских засыпали ее комплиментами, отметив, что она выглядит натурально и хорошо.

"Такая хорошая", "Очень милая", "Такая настоящая, обожаю" , – писали пользователи сети.

Комментарии под видео. Источник: Instagram Насти Каменских

Комментарии поклонников. Источник: Instagram Насти Каменских

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