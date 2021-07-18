В Киеве на Соломенке стреляли, есть раненый

В Киеве полицейские устанавливают обстоятельства, при которых человек получил огнестрельное ранение ноги. По разной информации мужчина мог получить ранение в конфликте, или же выстрелил себе в ногу сам, сообщает Информатор.

В полицию поступило сообщение о том, что на улице Уманской, 45 слышны выстрелы.

Предварительно правоохранители выяснили, что на улице якобы между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один выстрелов в ногу другого, а потом якобы затолкал в подъезд и некоторое время там держал.

Однако при проверке информации полицейские установили свидетеля, который видел мужчину, державшего в руках предмет, похожий на автоматическое оружие. Затем раздался звук, похожий на выстрел, после которого он упал. Это заметил другой человек и подошел к нему, чтобы оказать медицинскую помощь и поволок его в подъезд.

Правоохранители до приезда врачей оказали помощь пострадавшему, а данное событие должным образом зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции. Решается вопрос об определении правовой квалификации.