В Затоке нашли мертвым пропавшего 13-летнего мальчика

Сегодня в курортном поселке Затока Одесской области обнаружен мертвым 13-летний мальчик, который пропал вчера во время купания в Черном море, сообщает УНИАН.

Об этом заявили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области.

Тело подростка, отец которого найден погибшим 17 июля, обнаружили отдыхающие.

"В 11:50 отдыхающими на пляже базы отдыха "Ирина" в воде у берега обнаружено тело" , - уточнили в управлении.

Обстоятельства гибели ребенка и его отца устанавливают правоохранители.