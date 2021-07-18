В Затоке нашли мертвым пропавшего 13-летнего мальчика

В Затоке нашли мертвым пропавшего 13-летнего мальчика
Фото: ГСЧС

Сегодня в курортном поселке Затока Одесской области обнаружен мертвым 13-летний мальчик, который пропал вчера во время купания в Черном море, сообщает УНИАН.

Об этом заявили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области.

Тело подростка, отец которого найден погибшим 17 июля, обнаружили отдыхающие.

"В 11:50 отдыхающими на пляже базы отдыха "Ирина" в воде у берега обнаружено тело", - уточнили в управлении.

Обстоятельства гибели ребенка и его отца устанавливают правоохранители.

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