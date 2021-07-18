В Затоке нашли мертвым пропавшего 13-летнего мальчика
Сегодня в курортном поселке Затока Одесской области обнаружен мертвым 13-летний мальчик, который пропал вчера во время купания в Черном море, сообщает УНИАН.
Об этом заявили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области.
Тело подростка, отец которого найден погибшим 17 июля, обнаружили отдыхающие.
"В 11:50 отдыхающими на пляже базы отдыха "Ирина" в воде у берега обнаружено тело", - уточнили в управлении.
Обстоятельства гибели ребенка и его отца устанавливают правоохранители.