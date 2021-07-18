В Олимпийской деревне установили "антисекс-кровати"

Организаторы ОИ в Токио, которая пройдет с 23 июля по 8 августа, запретили спортсменам заниматься сексом во время Игр из-за коронавируса. Чтобы это правило соблюдалось, они пошли крайние меры, установив в каждой комнате Олимпийской деревни так называемые антисекс-кровати, сообщает Обозреватель.

Как пишет издание Sportbible.com﻿, максимальный вес, который могут выдержать койки, сделанные из картона, равняется 200 килограммам. В то же время, они ломаются в случае резких движений.

Картонная кровать выдерживает вес в 200 кг. Источник: Twitter Пола Челимо

Кровати сделаны из картона. Источник: Twitter Пола Челимо

Спортсмены выразили обеспокоенность, узнав о таком нововведении, однако компания-производитель заверила их, что конструкция останется целой, если на одной койке будут находиться не более двух человек. Ожидается, что все "антисекс-кровати" будут переработаны после окончания Олимпиады, а апартаменты атлетов станут жильем класса люкс.

Олимпийская деревня в Токио

Напомним, что, несмотря на запрет секса на ОИ, спортсменам выдадут 160 тысяч презервативов. Организаторы предложили использовать их в качестве сувениров, которые можно забрать с собой после Игр.