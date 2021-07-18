В Израиле больных будут наказывать за нарушение самоизоляции

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет поручил усилить меры контроля за соблюдением карантинных ограничений. Глава израильского правительства поручил привлекать к уголовной ответственности за нарушение самоизоляции, сообщает РБК-Украина.

Беннет поручил привлечь к уголовной ответственности и подвергать судебному преследованию больных коронавирусом граждан, которые сознательно нарушают условия самоизоляции. Как подчеркнул премьер, такие нарушители сознательно ставят под угрозу общественное здоровье.

Вместе с тем Беннет поручил Министерству внутренней безопасности урегулировать правовые аспекты использования технологических средств контроля.

"Наша цель состоит в том, чтобы установить разумные принципы контроля, наряду с решительным и действенным прекращением нарушений. Тот, кто нарушает ограничения, подвергает опасности свое здоровье и здоровье граждан Израиля... Выполнение правил на местах - это важнейший компонент в деле борьбы с пандемией и победы над мутацией ("Дельта" - ред.)" , - сказал израильский премьер.

Автор: Дмитрий Левицкий