Можно ли быть донором крови после вакцинации

Вакцинация от коронавируса не влияет на возможность стать донором крови. Сдавать кровь можно даже на следующий день после получения COVID-прививки, сообщает РБК-Украина.

Об этом информирует Министерство здравоохранения﻿.

"Прививки неживыми вакцинами, которыми являются все имеющиеся в Украине вакцины против COVID-19, не являются противопоказанием к донорству крови. Если на следующий день после прививки человек чувствует себя здоровым и это подтверждает врач во время осмотра и анализ крови перед донацией, ему можно стать донором крови" , - пояснили в Минздраве.

Как говорят в министерстве, по данным американского Красного Креста, сдавать кровь могут люди, привитые всеми неживыми вакцинами. Донором могут быть привитые следующими вакцинами: