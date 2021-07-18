Месси побил рекорд Роналду в Instagram

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси побил рекорд по количеству "лайков" под одним фото в Instagram в категории "спорт", сообщает УНИАН.

После своей первой в карьере победы на Кубке Америки со сборной Аргентины Месси разместил в Instagram﻿ фото с трофеем.

Подписал его аргентинец следующим образом:

"Какое прекрасное безумие! Это потрясающе, спасибо тебе, Господи! Мы чемпионы, е* вашу мать! Вперед, бл**ь!".

Как сообщает Marca﻿, пост Месси собрал уже 20 миллионов 140 тысяч "лайков" и стал самым популярным за всю историю существования Instagram на спортивную тематику.

instagram.com/leomessi

Он обошел публикацию другого звездного футболиста Криштиану Роналду, которая в 2020 году была посвящена Диего Марадоне и собрала 19 миллионов 836 "лайков".

instagram.com/cristiano

Победа Аргентины на Кубке Америки-2021