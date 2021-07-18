Под Мариуполем прошли учения ПВО

Возле Мариуполя завершились полевые учения подразделений противовоздушной обороны отдельного отряда специального назначения воинской части 3057 Национальной гвардии Украины, сообщает Корреспондент.

Сообщается, что основной целью учений было повысить уровень организации ведения боя в различных условиях, наладить эффективное управление расчетами в бою и поднять уровень полевой выучки личного состава.

В течение недели личный состав расчетов ПВО оттачивал свое мастерство, начиная с разведки воздушного противника на местности, борьбы с БПЛА, заканчивая выполнением упражнений по стрельбам из зенитных установок ЗУ-23-2.

Фото: МВД

Во время учений военные получили теоретические и практические знания по управлению зенитными установками. Улучшили навыки в определении расстояния до целей, ориентировании на местности, передвижении к огневой позиции и от нее в укрытие.