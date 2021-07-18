В МИД России объяснили контакты с талибами

Российские дипломаты контактируют с представителями движения «Талибан» ради поощрения межафганских переговоров для установления мира в регионе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1», сообщает Лента.Ру.

По ее словам, такие контакты проводятся на основании резолюции Совета Безопасности ООН, принятой в марте 2020 года. Документ призывает третьи страны способствовать переговорам между всеми участниками конфликта в Афганистане, и Россия аналогичным образом стремится устранить конфликт.

"Да, действительно, движение «Талибан» запрещено как организация в нашей стране. (...) Мы исполняем резолюцию Совбеза. Мы ее поддержали как страна, мы ее реализуем на практике. В этом нет никакого противоречия" , — объяснила Захарова.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод войск с афганских территорий. В стране активизировались силы террористического движения «Талибан». После захватов удаленных районов на севере Афганистана талибы издали письменные приказы, где потребовали возвращения к жестким исламским порядкам.

Ранее эксперт оценил вероятность победы «Талибана» и падения официального Кабула до конца года. По его словам, боевики уже контролируют 70-80 процентов территории страны и продолжают наступление, так что у правительства остается очень мало шансов сдержать наступление после ухода американских войск.