Как приготовить вкусный кофе в чашке

Если под рукой нет ни кофеварки, ни турки, ни френч-пресса, это не повод отказаться от натурального кофе в пользу растворимого. Вкусный кофе можно приготовить прямо в чашке, и для этого даже не понадобится кипяток, сообщает 24 Канал.

Мы поделимся с вами несколькими способами заваривания кофе. Желаем приятного кофепития!

Бразильский способ

Так заваривают кофе профессиональные дегустаторы. Нужно кофе грубого помола 8 – 9 граммов молотых зерен на 100 миллилитров воды.

В прогретую чашку положите молотый кофе и залейте горячей водой.

Натягивание длится 4 – 5 минут.

За это время крупные частицы всплывут на поверхность, образуя "корку", которая препятствует охлаждению жидкости.

Перед тем, как выпить кофе, удалите с помощью ложечки "корку" из чашки.

Бразильский способ поможет вам почувствовать себя профессиональным дегустатором / Фото pixabay

Польский способ

Идеальный для заваривания в офисе. Для приготовления нужно кофе тонкого или среднего помола. Ориентировочное дозирование 6 – 7 граммов на 100 миллилитров воды.

Насыпьте кофе в прогретую чашку.

Добавьте сахар, если любите сладкий кофе.

По вкусу добавьте пряности (корицу, кардамон).

10 – 15 секунд интенсивно размешивайте гущу ложечкой.

Долейте чашку водой, перемешайте.

Накройте чашку блюдцем.

Натягивается кофе 3 – 4 минуты.

Если любите пряности, добавьте их / Фото pixabay

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Кубинский способ

Готовьте кофе в стеклянном стакане. Напиток должен быть крепким, поэтому на 100 миллилитров воды нужно 8 – 9 граммов молотого кофе.

Используйте тростниковый сахар.

По желанию, в готовый кофе добавьте 1 – 2 чайных ложки рома.

Несколько минут и вкусный кофе готов / Фото pixabay

Заваривание кофе в микроволновой печи

Для получения напитка нужно 6 – 7 граммов кофе тонкого или среднего помола на 100 миллилитров воды. Если есть возможность, рекомендуется после приготовления кофе перелить его в чистую чашку.

В большую жаропрочную чашку насыпьте кофе.

По желанию добавьте сахар и пряности.

Добавьте холодной воды, интенсивно перемешивая 10 – 15 секунд.

Поставьте сосуд в микроволновую печь.

Внимательно следите. Как только пенка приблизится к краям чашки - выключите микроволновку, выньте кофе.

Накройте чашку блюдцем, подождите 3 – 4 минуты.

Перелейте кофе в чистую чашку.

Кстати, в микроволновке можно заварить кофе еще и с пенкой / Фото pixabay

Холодный способ заварки кофе в чашке

С вечера насыпьте в чашку молотый кофе из расчета 10 граммов на 100 миллилитров воды.

Залейте водой.

Через 12 часов холодный кофе готов, разводить его не нужно.