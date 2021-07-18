"Новая почта" предупредила о мошеннических схемах
В компании "Новая почта" рассказали, как избежать мошеннических схем, к которым часто прибегают злоумышленники, чтобы выманить деньги при покупке товаров, переводе денег или пересылке, сообщает РБК-Украина.
О том, как не потерять деньги, рассказали в пресс-службе "Новой почты".
Как осуществлять онлайн-покупки в Украине безопасно
- Платите только через официальный сайт "Новой почты". Если же вам присылают ссылки на любые другие сайты, это 100% мошенники. Не переходите по ним и не совершайте после такого перехода никаких финансовых операций.
- Если покупаете на маркетплейсах (OLX, prom.ua и т. д.), пользуйтесь их услугами покупки и оплаты.
- Отслеживайте трекинг посылки только через официальный сайт "Новой почты".
- Не делайте предоплату на карту незнакомцам.
- При продаже указывайте в объявлении полную сумму за товар, которую вы желаете получить на банковскую карту
- При отправке товара используйте номер экспресс-накладной (ЭН), указанный в личном кабинете торговой площадки. А не ЭН, который вам дают другие лица.
Как безопасно покупать товары онлайн из-за рубежа
- Не указывайте личную информацию на сайтах, вызывающих подозрения.
- Пользуйтесь надежными паролями к кабинетам на сайтах зарубежных интернет-магазинов. Если на них хранятся данные карт, время от времени меняйте пароли.
- Будьте бдительны, если вам делают "выгодное" предложение, когда цена сильно отличается от аналогов из других магазинов.
- Всегда указывайте реальные описание и стоимость заказанного товара и полные данные получателя - ФИО, номер мобильного телефона и электронную почту.
- Записывайте все финансовые транзакции на случай споров по возврату денег или товара.
- Не сообщайте трек-номер, личные данные и детали заказа посторонним лицам.
Автор: Светлана Мащенко