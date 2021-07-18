"Новая почта" предупредила о мошеннических схемах

В компании "Новая почта" рассказали, как избежать мошеннических схем, к которым часто прибегают злоумышленники, чтобы выманить деньги при покупке товаров, переводе денег или пересылке, сообщает РБК-Украина.

О том, как не потерять деньги, рассказали в пресс-службе﻿ "Новой почты".

Как осуществлять онлайн-покупки в Украине безопасно

Платите только через официальный сайт "Новой почты". Если же вам присылают ссылки на любые другие сайты, это 100% мошенники. Не переходите по ним и не совершайте после такого перехода никаких финансовых операций.

Если покупаете на маркетплейсах (OLX, prom.ua и т. д.), пользуйтесь их услугами покупки и оплаты.

Отслеживайте трекинг посылки только через официальный сайт "Новой почты".

Не делайте предоплату на карту незнакомцам.

При продаже указывайте в объявлении полную сумму за товар, которую вы желаете получить на банковскую карту

При отправке товара используйте номер экспресс-накладной (ЭН), указанный в личном кабинете торговой площадки. А не ЭН, который вам дают другие лица.

Как безопасно покупать товары онлайн из-за рубежа

Не указывайте личную информацию на сайтах, вызывающих подозрения.

Пользуйтесь надежными паролями к кабинетам на сайтах зарубежных интернет-магазинов. Если на них хранятся данные карт, время от времени меняйте пароли.

Будьте бдительны, если вам делают "выгодное" предложение, когда цена сильно отличается от аналогов из других магазинов.

Всегда указывайте реальные описание и стоимость заказанного товара и полные данные получателя - ФИО, номер мобильного телефона и электронную почту.

Записывайте все финансовые транзакции на случай споров по возврату денег или товара.

Не сообщайте трек-номер, личные данные и детали заказа посторонним лицам.

Автор: Светлана Мащенко