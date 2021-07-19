Пять советов, как выбрать сладкий арбуз

Пять советов, как выбрать сладкий арбуз

На полках магазинов уже появляются ароматные арбузы, но стоит их покупать? Как правильно выбрать, чтобы они были сладкими? Подробности – читайте в материале, сообщает 24 Канал.

В летнюю жару полакомиться сезонными фруктами – прекрасная альтернатива сладостям. Сезон спелых арбузов – август – сентябрь.

В арбузе содержатся множество полезных веществ: 92% состоит из воды, витамины – В1, В2, С, РР, бета-каротин и железо, которые необходимы организму. На 100 граммов – 31 килокалории.

Покупая арбуз, обращайте внимание на:

  • размер. Арбузы среднего размера – 5 – 7 килограммов. Не следует выбирать очень большие – могут иметь избыток удобрений;
  • хвостик. Обращайте внимание на хвостик, он должен быть сухим;
  • цвет. Темные, светлые полосы должны быть контрактными. Чем темнее полосы, тем ягода имеет больше питательных веществ. Также на арбузе есть пятно – сторона, которая была на земле. Она должна иметь желтый или оранжевый цвет, но не белый;
  • кожура на арбузе должна быть твердой. Если арбуз спелый, кожуру задеть ногтем вы не сможете. Если она коричневая и влажная – арбуз перезрел.
  • звук. Спелый арбуз при постукивании будет иметь звонкий звук.

Важно! Никогда не покупайте арбуз у дорог, на стихийных рынках.

Противопоказания

Употребляют арбуз в умеренных количествах. Не рекомендуется есть при аллергии на продукт. Лучше проконсультируйтесь с врачом.

Следить за важными новостями в Телеграм

Новости

analytics