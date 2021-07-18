Формула-1: результаты Гран-при Великобритании

18 июля состоялся десятый этап чемпионата Формулы-1 - Гран-при Великобритании, сообщает УНИАН.

Уже на первом круге из борьбы выбыл лидер сезона Макс Ферстаппен. Он столкнулся с болидом своего конкурента Льюиса Хэмилтона и вылетел за пределы трассы. Хэмилтон же получил за это столкновение 10 секунд штрафа. Он отбыл его во время пит-стопа.

Британец вернулся в гонку четвертым, а вырвать победу ему удалось за полтора круга до финиша, обойдя Шарля Леклера.

Гран-при Великобритании. Топ-10

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес")

2. Шарль Леклер (Монако, "Феррари" - отставание 3,871

3. Валттери Боттас (Финляндия, "Мерседес") - 11,125

4. Ландо Норрис (Великобритания, "Макларен") - 28,573

5. Даниэл Риккьярдо (Австралия, "Макларен") - 42,624

6. Карлос Сайнс (Испания, "Феррари") - 43,454

7. Фернандо Алонсо (Испания, "Альпин") - 1.12.093

8. Ленс Стролл (Канада, "Астон Мартин") - 1.14.289

9. Эстебан Окон (Франция, "Альпин") - 1.16.162

10. Юки Цунода (Япония, "АльфаТаури") - 1.22.065

Отметим, что в рамках Гран-при Великобритании 17 июля впервые в истории Формулы-1 состоялась спринтерская гонка. Ее выиграл Макс Ферстаппен, забрав себе поул-позицию.

Формула-1: результаты сезона