"Динамо" одержало победу в контрольном матче (видео)

Киевское "Динамо" провело очередной контрольный матч на втором подготовительном сборе в Швейцарии, сообщает УНИАН.

Динамовцы играли против местного клуба "Этуаль" из третьего швейцарского дивизиона и одержали победу.

Отметим, что в этом матче в составе "Динамо" уже играли футболисты сборной Украины, которые вернулись в команду после Евро-2020 и небольшого отпуска.

"Динамо" - "Этуаль" - 2:0

Голы: Леднев, 22, Гармаш, 84

"Динамо": Бущан, Миколенко (Сидклей, 61), Попов (Шабанов, 61), Забарный, Караваев (Вивчаренко, 72), Сидорчук (Коробенко, 61), Шапаренко (Гармаш, 63), Леднев, Цыганков (Бенито, 63), Антюх (Кулач, 63), Вербич (Ванат, 46)

Полное видео матча

"Динамо": подготовка к сезону