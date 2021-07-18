В Украине обещают поднять минимальную зарплату

Размер минимальной заработной платы в 2022 году может составить 7 тысяч 700 гривен. О таких планах Министерства финансов Украины сообщил глава этого ведомства Сергей Марченко, сообщает Обозреватель.

Как отметил министр финансов в эфире "24 канала"﻿, при этом предвидится рост инфляции на 2%.

"Мы рассчитываем, что в 2022 году увеличим (минимальную заработную плату, – ред.) до 7 тысяч 700 гривен" , – сказал он.

По его словам, Минфин достаточно умеренно закладывает рост социальных показателей.

"Мы оставили фискальное пространство. Речь идет о нераспределенных расходах" , – объяснил министр.

Он уточнил, что последние составляют от 50 до 100 миллиардов гривен.

Данные средства могут быть направлены на повышение минимальной зарплаты, прожиточного минимума, а также на рост пенсий.