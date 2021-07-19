Могилевская показалась в коротком топе с декольте

Украинская певица Наталья Могилевская поделилась с поклонниками пикантными снимками, на которых продемонстрировала пышное декольте. Звезда устроила себе фотосессию в коротком топе, сообщает Обозреватель.

Соответствующие фото Могилевская опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Фанаты оценили сексуальный внешний вид звезды и засыпали ее комплиментами.

Могилевская позировала на камеру в коротком трикотажном топе коричневого оттенка, который выгодно подчеркнул пышное декольте звезды. Дополнила свой образ артистка длинным кулоном на шее. На фото знаменитость предстала без макияжа.