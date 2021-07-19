Могилевская показалась в коротком топе с декольте

Украинская певица Наталья Могилевская поделилась с поклонниками пикантными снимками, на которых продемонстрировала пышное декольте. Звезда устроила себе фотосессию в коротком топе, сообщает Обозреватель.

Соответствующие фото Могилевская опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Фанаты оценили сексуальный внешний вид звезды и засыпали ее комплиментами.

Могилевская позировала на камеру в коротком трикотажном топе коричневого оттенка, который выгодно подчеркнул пышное декольте звезды. Дополнила свой образ артистка длинным кулоном на шее. На фото знаменитость предстала без макияжа.

На фото знаменитость предстала без макияжа
На фото знаменитость предстала без макияжа. Источник: Instagram Натальи Могилевской

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