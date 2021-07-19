Названы три главные причины ухудшения зрения у детей

Вопреки распространенному мнению, в ухудшении зрения у детей не всегда виноваты смартфоны и планшеты. Хотя педиатры действительно не рекомендуют давать в руки гаджеты детям младше трех лет, есть другие факторы, влияющие на остроту зрения, сообщает Обозреватель.

К ним относятся чрезмерное употребление сладостей, яркие источники света и наследственность. Так, наукой доказано, что, если оба родителя близоруки, риск близорукости у их ребенка достигает 33%.

Независимо от того, врожденной или приобретенной является патология у родителей, если ее степень превышает шесть диоптрий, ребенок может попасть в группу риска врожденной близорукости. В этом случае даже ограниченное использования гаджетов не поможет избежать развития заболевания.

Также врачи напоминают, что злоупотребление сладостями повышает уровень сахара и в результате препятствует усвоению витамина В1. Впоследствии это может привести к невриту и ухудшению зрения.

Яркий свет также опасен для детского зрения. Из-за любопытства дети могут подолгу смотреть на яркие источники света (например, на солнце или лампу). Родителям нельзя игнорировать такие действия – иначе в будущем со зрением могут возникнуть необратимые проблемы.

Ссылаясь на исследования, употребление определенных продуктов, в частности тех, которые содержат витамин А, не может предотвратить потерю остроты зрение или улучшить его. Поэтому потребление свиной печени, ягод годжи или моркови не является эффективным. Более того, чрезмерное употребление последней может привести к каротинемии (пожелтение кожи).

Чтобы снизить риск близорукости у ребенка, медики рекомендуют больше двигаться и есть меньше сладостей, стараться придерживаться здорового питания, чаще смотреть вдаль и следить за здоровьем глаз.